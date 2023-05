La prova di Luka Jovic, come successo a Basilea, ha diviso l'opinione viola. La prestazione del serbo non è stata accentuata dal gol, ma dalle occasioni create e poi sprecate

La prova di Luka Jovic, come successo a Basilea, ha diviso l'opinione viola. La prestazione del serbo non è stata accentuata dal gol, ma dalle occasioni create e poi sprecate. La Gazzetta dello Sport si sofferma su la pericolosità che il serbo ha creato dal suo ingresso in campo. Con il senno di poi, è facile chiedersi perchè l'ex Real Madrid non abbia giocato dal primo minuto: