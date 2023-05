Il profilo di Irrati l’arbitro della finale

Il 43 enne nato a Firenze ma appartenente alla sezione di Pistoia, è reduce da una buona stagione con 10 gare dirette in A e 5 in B.In stagione sarà la seconda volta che dirige i viola mentre non abbiamo nessun confronto con l’Inter.

Irrati è un arbitro di grande esperienza propenso al dialogo e molto attento e preciso nel far rispettare il regolamento, sicuramente adeguato per questo tipo di gare . E’ fiscale nel giudicare simulazioni e proteste plateali, lascia giocare e fischia poco, attenzione ai mezzi falli che per estrazione non fischia.