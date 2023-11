Il menu delle opzioni: così la Fiorentina ha in mano parte del futuro

Centrocampo e attacco

Mettiamo da parte Maxime Lopez e Arthur, prestiti con diritto di riscatto: per loro non c'è da trattare, basta un'azione per quanto dispendiosa, specie nel caso del brasiliano. Invece l'azione è opzionale quanto al prolungamento di Bonaventura, di fatto una formalità dato che scatta automaticamente alle 25 presenze e siamo già a 16. Ciò non toglie che un accordo possa essere raggiunto anche prima, data la centralità del numero 5 nella formazione di Italiano. Centralità che ha ritrovato Duncan e che a volte mantiene anche Kouamé: anche per loro vige l'opzione unilaterale, anche per loro la Fiorentina sta provando a valutare se ci siano i margini per un rinnovo a prescindere da essa. C'è poi il giovane Amatucci, per il quale vale lo stesso discorso di Duncan e Kouamé, ma un anno più tardi: 2025 con opzione di rinnovo. Castrovilli, invece, non doveva far parte di questa lista perché era già stato ceduto al Bournemouth: non ci sono molte possibilità di vedere rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024.