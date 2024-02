FOTO – Nazionale Femminile al Viola Park: anche Casini accoglie Gravina

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini si sono incontrati ieri al Viola Park. L'occasione per dare il benvenuto a Bagno a Ripoli alla Nazionale italiana femminile di Calcio. Ieri, infatti, Viola Park, l'Italia ha affrontato l'Irlanda, nel primo test in vista delle qualificazioni a Euro 2025. Il primo cittadino ha incontrato, insieme al direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina. Il Presidente Gravina ha ringraziato il Sindaco Francesco Casini e l'Amministrazione Comunale per l'ospitalità e la collaborazione garantite per la riuscita dell'evento internazionale. Un evento internazionale di assoluto livello che ha dato lustro al Comune di Bagno a Ripoli e a alla città di Firenze. Il Presidente Gravina ha omaggiato il Comune con un gagliardetto FIGC ricordo dell'evento.