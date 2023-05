Guerini: “Italiano dovrebbe rimanere per chiudere un ciclo a Firenze”

"In Italia contano i risultati. La squadra è arrivata li in finale, per me la squadra deve giocare come contro l'Inter. Criticare una squadra che arriva in 2 finali è difficile. Non vorrei che si diventasse i simpatici secondi. Se giochi bene, la partita dopo te lo ricordi, e ti carica. Italiano vorrà imporre il proprio gioco. Riposare troppo per i giocatori non fa bene. Ma alcuni giocatori, che hanno giocato tutto l'anno, potrebbero riposare. Ma li solo Italiano può saperlo. Penso che a Sassuolo qualcuno riposerà. Il West Ham è sempre stata una società forte a livello economico."