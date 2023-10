Graziani: “Domani non si fa la storia. Le gerarchie davanti sono chiare”

"Ancora non si possono tirare le somme. Quelle si tirano a fine anno, non si deve cominciare a dire che domani si fa la storia. Queste partite sono importantissime, perchè poi arrivano Lazio e Juventus. I giocatori devono guardare la classifica, e comincio a pensare ai possibili scenari. L'allenatore deve caricare la squadra, perchè domani non sarà facile. Ma la Fiorentina è più forte e lo dice la classifica. La formazione non mi interessa, mi fido di Italiano e metterà i migliori per vincere. Su Quarta Italiano ha fatto un grandissimo lavorone, ma penso che alcune cose le faccia in autonomia, senza tante indicazioni di Italiano. Il richiamo della nazionale per Beltran è normale, non lo biasimo. Nzola è titolare in questo momento, spero che entrambi migliorino le loro prestazioni e trovino il gol. Ma per me la Fiorentina ha una buona coppia di attaccanti. Il mio sogno è quello di vederli assieme"