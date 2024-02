Graziani: “Belotti? Serve il suo atteggiamento, si farà voler bene”

"Belotti? Aspettiamo a cantare vittoria, ma secondo me uno che fa gol non si dimentica come si fanno. È un attaccante che si suda la maglia, ed il tifoso vuole vedere questo. Sotto questo aspetto, non ho dubbi che sarà importante per i viola e che sarà apprezzato. Beltran? Anche lui si spende, ma ha caratteristiche diverse: ad esempio Belotti nel gioco aereo è migliore. Chi ha deluso, invece, è Nzola. Non solo per le prestazioni, ma anche per l'atteggiamento. Ikone? In Italia in questi due anni gli ho visto fare pochi miglioramenti. Fa le stesse giocate e gli stessi errori che faceva due anni fa. Qualche giocata importante ce l'ha, ma la tira fuori saltuariamente. Bologna-Fiorentina? I viola dovranno avere sfrontatezza e dare l'idea di andare là per vincere la partita. La Fiorentina dovrà giocare a suo modo, e dipenderà tutto dai viola non dagli avversari".