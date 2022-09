Gonzalez assente al primo giorno di ritiro: ecco quando si aggregherà all’Argentina

Nella giornata di ieri è iniziato il ritiro della nazionale Argentina , pronta a sfidare l' Honduras allo stadio Sun Life di Miami. Il ct Lionel Scaloni ha già accolto gran parte dei giocatori convocati ad esclusione però di tre che non si sono ancora allenati poiché non hanno ancora raggiunto la sede della preparazione.

I calciatori in questione, stando a quanto riportato dal portale online Olè, sarebbero l'attaccante viola, Nico Gonzalez, chiamato in extremis dopo la guarigione dall'infortunio, Lisandro Martinez e Cristian Romero. Tutti e tre dovrebbero aggregarsi oggi ed essere a disposizione per il match di venerdì.