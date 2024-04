Gomez: “Rifiutai Madrid per la Fiorentina. Volevamo sfidare la Juventus”

"All'epoca l'Atlético mi aveva fatto l'offerta migliore per me, ma avevo paura di Diego Simeone. Sapevo che il modo in cui giocavo non si adattava affatto al suo stile di calcio. Il Real mi voleva come sfidante di Karim Benzema, che in quel momento non stava attraversando una bella fase. Carlo Ancelotti in precedenza voleva portarmi al Paris St-Germain. Ma quando ho lasciato il Bayern dopo quattro anni, ho pensato: Florentino Pérez è presidente del Real, è come Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge al Bayern. E poi dopo che sono andato via dal Bayern solo con una stretta di mano alla fine, non ne avevo più voglia. Purtroppo dal punto di vista di oggi, perché ora vedo le cose in modo completamente diverso. Firenze mi ha mostrato che come sfidante voleva detronizzare la Juve con una nuova squadra e un nuovo stadio, e ho pensato che fosse bello."