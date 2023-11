Giuffredi: “Biraghi coinvolto nella vita di Firenze. Juve? Renzi ha ragione”

"Ormai Cristiano è al suo settimo anno alla Fiorentina, dal punto di vista della vita della città è molto coinvolto. Ogni volta che può fare qualcosa per i fiorentini si mette a disposizione. Il lavoro lo ha fatto insieme a sua moglie che era già da tempo che aiutava alcuni suoi amici colpiti dall’alluvione. Biraghi, Ranieri e Parisi erano notevolmente scossi, Biraghi è lì da sette anni, Ranieri è cresciuto lì. Come detto dal dottor Renzi la gara non era da giocare, tutti gli eventi sportivi dovevano essere fermati per mettere a disposizione le forze dell’ordine e i soccorsi dove ce n’è bisogno. Non avere poi i tifosi al proprio fianco per la Fiorentina in un match così sentito come contro la Juventus è come partire con un -1 in classifica".