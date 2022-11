Giorgetti: “Sabiri un fantasista perfetto. Riaperti i contatti per Bajrami”

Il giornalista Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno per parlare delle voci di mercato accostate alla Fiorentina nelle ultime ore. Ha iniziato parlando di Sabiri della Sampdoria ( SCHEDA ): "Sabiri ha iniziato bene con la Samp, poi si è un po' fermato come tutta la squadra. È un giovane super promettente e nel 4-2-3-1 alle spalle della punta la sua fantasia potrebbe far comodo. Chi togli? Bonaventura lo sta facendo perché perché ha ottimi tempi di inserimento, ma non è un trequartista. Il marocchino potrebbe essere un prospetto".

"Mi risulta che si siano riaperti i canali di comunicazione con l'Empoli, dopo un lungo periodo di gelo, per Bajrami, con Zurkowski che potrebbe tornare da loro a gennaio. Parisi? La Fiorentina lo voleva già questa estate, ma sarebbe arrivato come secondo di Biraghi. Tutto dipende dalle intenzioni che ha la Fiorentina".

Su Nico Gonzalez

"È una faccenda non piacevole, lo possiamo anche capire dalle parole usate da Barone e Italiano. Secondo me tutto è partito dal comunicato fatto uscire dalla Fiorentina, dove viene spiegato che il giocatore non ha nessun tipo di problema fisico. A livello di comunicazione non è stata una vicenda facile da gestire dall'esterno. Non c'è stata prontezza di riflessi".