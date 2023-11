Giorgetti: “Contro il Cukaricki la testa era al Bologna. La Fiorentina…”

La partita in Serbia è stata giocata con in testa la sfida contro il Bologna. La sfiducia sta avvolgendo la Fiorentina per le tre sconfitte consecutive in campionato, mentre il Bologna è una squadra in salute. Non segnano tantissimo ma al contrario della squadra di Italiano subiscono molto poco. La Fiorentina però con le spalle al muro è sempre riuscita a fare grandi partite. La curiosità è tanta nel vedere come si presenterà la squadra viola. Dopo la vittoria con il Napoli mi sembrava una squadra più matura la Fiorentina, invece non riesco a spiegarmi come sono arrivate le tre sconfitte consecutive.