Giani: “Sullo stadio grande gioco di squadra. Adesso la copertura per i tifosi”

"Credo che ci debba essere reciproca soddisfazione. Indubbiamente grazie all'impegno prioritario di Nardella, ma facendo gioco di squadra, ad ottenere questi 155 milioni. Che vengono a comporre un disegno di stadio che non tradisce la priorità che ci eravamo imposti. Quella di togliere la Fiorentina dallo stadio, bisognerà calibrare bene sul progetto. E ci si concentri sul fare il prima possibile la copertura. I soldi per essa man mano che si procede si trovano. Poi io confido che il comune, una convenzione con la Fiorentina, che allunghi il periodo la trovi. Se la Fiorentina non viene spostata dallo stadio magari entra in un mood più ragionevole"