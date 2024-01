Galli sul Franchi: “Qualcuno pensa ai tifosi? Sono solo spettatori”

"Probabilmente sarebbe stato bello che al Tavolo in Prefettura sedesse anche una rappresentanza della tifoseria viola che è sicuramente parte in causa della questione relativa a dove giocherà la Fiorentina - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - Anche perchè, i primi a subirne le conseguenze se la squadra fosse costretta a giocare lontano da Firenze, sarebbero inevitabilmente loro, dato che avrebbero il disagio di spostarsi e conseguenti oneri economici. Peccato che nessuno, dunque, abbia pensato ad un maggiore coinvolgimento della tifoseria, non solamente ieri, ma, ci sembra, pure nel complesso, da quando è partito questo tormentone... Immaginiamo, poi, il disorientamento della stessa Proprietà che, guarda caso, ci risulta come dopo la riunione dal Prefetto non abbia voluto rilasciare alcuna dichiarazione per bocca di Barone. Insomma, nebbia fitta, con idee poche e confuse sulla questione stadio - insiste Galli - Con buona pace dei tifosi che, a fronte di un motivato e ritrovato entusiasmo per i risultati conseguiti dalla formazione di Italiano, continuano a scrutare la cartina geografica per capire dove giocherà la loro squadra che, peraltro, una casa ce l'avrebbe già e si chiama "Artemio Franchi"; perchè, dunque, perdere tempo per guardare altrove, quando la soluzione, magari con qualche mirato accorgimento tecnico, è a portata di mano?".