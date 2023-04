Galbiati: “Lech meno forte del Braga, ma un dettaglio non mi lascia tranquillo”

"Sinceramente il Braga mi sembra più forte del Lech Poznan, non so cosa sia andato storto per i portoghesi contro di noi perché hanno battuto un paio di volte il Benfica, sono terzi in campionato... Però sono sicuro che l'atmosfera in Polonia sarà molto più calda, al Municipal di Braga sembrava di essere in un salotto. Il calcio polacco è in crescita, ma solo in porta e dal centrocampo in su. I reparti difensivi lasciano molto a desiderare e non ci sono nazionali giovanili al top".