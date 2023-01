Galbiati: “Bianco prima nota positiva di questo 2023. Coppa Italia importante”

Galbiati sulla Coppa Italia e l'esordio in Serie A di Bianco

Redazione VN

Roberto Galbiati, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi più caldi in casa viola: "La vittoria con il Sassuolo è stata fortunata. Comunque mi tengo stretti i 4 punti, importanti per la classifica, anche se credo che per il futuro serva qualcosa in più. Per scalare le posizioni, però, devi cominciare a fare risultato anche con quelle che ti stanno davanti, sennò non rimonti".

Sulla Coppa Italia — "Per la Fiorentina è un trofeo importante su cui puntare. In questo momento la Sampdoria ha altri pensieri, così come il Milan. Questa situazione potrebbe andare a favore dei viola. Terracciano lo farei riposare per stare tranquillo. Fossi nella Fiorentina metterei un giovane in porta".

Su Bianco — "Il suo esordio da titolare in Serie A è la prima nota positiva di questo 2023. Mi ricorda molto le caratteristiche di Torreira, che porta palla, inserimenti e tiro da fuori, ovviamente prendendo tutto con le molle. È l'unico in questa squadra che si avvicina maggiormente al regista. Mi piace l'idea di puntare sui giovani, ma per crescere serve un mix, soprattutto se vuoi andare in Europa".

Su Amrabat — "Non si capisce come stia. Se con il Monza lo ha messo vuol dire che comunque può scendere in campo. Uno come lui deve giocare, perché ti dà equilibrio. Ha qualità uniche".