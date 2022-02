Galbiati: “Allegri ha paura della Fiorentina. Ikoné? Non ideale per Italiano”

L'opinione dell'ex difensore: "La squadra di Italiano è all'apice e sulla bocca di tutti. Max ha messo le mani avanti"

Galbiati prosegue: "Se la Fiorentina dovesse approdare in finale di Coppa Italia avrebbe più gloria, altrimenti avrebbe semplicemente perso contro una squadra più forte. Ikoné? Credo che non sia il giocatore ideale per Italiano, tatticamente è molto più indietro rispetto ai compagni di squadra".