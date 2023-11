G. Galli: “Il gol? Terracciano più che sbagliare ha sfidato le leggi della fisica”

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato in diretta su Lady Radio all'indomani della sconfitta in casa contro la Juventus:

"Terracciano? E' questione di tecnica, quelle parate lì si fanno con i piedi. A Roma con la Lazio ha fatto una gran parata sulla girata di Felipe Anderson e un'altra coi piedi su Luis Alberto, simile alla situazione di ieri con gol di Miretti. Puoi essere il portiere più reattivo del mondo, ma portare le braccia sotto levando le gambe su una deviazione da 5 metri, che ti lascia così poco tempo, è voler abbattere le leggi della fisica. Quarta? Ha guardato la palla, senza rendersi conto di dov'era l'avversario. Detto questo, se la Fiorentina giocasse mai come la Juve ieri io mi vergognerei. E' mancata la fantasia in avanti per supportare un giocatore tecnico come Beltran. Con la difesa della Juve avresti potuto crossare sei giorni di fila, non l'avresti mai presa. Non si può giocare sempre, sempre, sempre nello stesso modo".