Frey: “Se avessimo avuto noi il Viola Park… E questa Fiorentina è grande!”

"Sono venuto che era ancora in fase di lavorazione. Era già bello. Faccio i miei complimenti, sono molto affascinato da quello che sto vedendo. Stavo parlando con degli ex viola, non vi nascondo che sarebbe stato un grande privilegio avere un Viola Park. Gli obiettivi con questo impianto potevano essere anche più ambiziosi. Ho detto al Presidente che oggi la scusa della struttura non buona non c'è più (scherza ndr). Fiorentina? Dopo aver visto il match con il Napoli mi sono rimangiato le mie parole. Sono contento di vedere Bonaventura che è divenuto leader di questa squadra. Credo che questa Fiorentina possa dar fastidio alle grandi".