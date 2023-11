Franchi verso il record stagionale con la Juve. Si punta quota 35.000

Fiorentina-Juventus si avvicina e la città ha già abbondantemente risposto presente. La Curva e gli altri settori non faranno mancare il miglior appoggio alla squadra viola, impegnata in quella che per molti è la partita dell'anno. Come scrive il Corriere Dello Sport, sono già 33.000 i biglietti venduti, dato che ha superato il record stagionale registrato contro l'Atalanta (leggi tutte le medie spettatori di Serie A) .

Nuovo obiettivo

Adesso il club viola spera di raggiungere quota 35.000 sugli spalti, con una coreografia in Curva Fiesole che celebrerà presente e passato. Un legame forte con la tifoseria evidenziato ieri anche dai dirigenti gigliati, che sperano in una grande prestazione per regalare un sogno alla città. Secondo Repubblica non sarà nemmeno impossibile raggiungere i 40.000 presenti che risalgono a Fiorentina-Milan dell'anno scorso: se la Fiesole è sold-out, restano ancora alcuni tagliandi in Tribuna, Ferrovia e Maratona.