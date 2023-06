Franchi-PNRR, ricorso: i 9 temi di Palazzo Vecchio contro il taglio dei fondi

Il Comune di Firenze fa sapere di aver depositato un ricorso presso il TAR del Lazio, contro il taglio degli ormai famigerati 55 milioni facenti parte dei fondi del PNRR destinati in origine alla ristrutturazione dello Stadio Franchi, che comunque sta procedendo in qualche modo per altre vie che vi stiamo raccontando quotidianamente. Da Palazzo Vecchio si apprende che non c'è chiusura verso le istituzioni e che se ci saranno proposte per non lasciare abbandonato l'impianto verranno prontamente prese in considerazione. Di seguito, i 9 temi del ricorso presentato da Firenze: