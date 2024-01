Franchi, arriva la decisione: consiglio comunale ad hoc alle porte

Entro un mese sarà organizzato un consiglio comunale ad hoc sullo stadio Artemio Franchi di Firenze e il suo restyling. È quanto deciso stamani dalla conferenza dei capigruppo e riportato dall'ANSA. Sono state le opposizioni - in testa Fdi e Iv - a chiedere una seduta tematica e a portare le firme necessarie (almeno un quinto) per poter rendere operativa la proposta. Sempre durante la riunione dei capogruppo si è parlato dell'eventuale conflitto di interessi del consigliere ex Pd e ora Firenze Democratica Stefano Di Puccio: il consigliere è stato nominato di recente presidente del Firenze Rugby 1931, società sportiva che riceve contributi dal Comune di Firenze. Adesso Di Puccio avrà del tempo per fornire le controdeduzioni. Polemica da parte delle opposizioni. "Tanti consiglieri sono nella sua condizione, le regole devono valere per tutti", ha detto il capogruppo della Lega Federico Bussolin. "Di Puccio può essere anche in conflitto, ma allora in quanti lo sono? L'ho chiesto al segretario Ascione, il quale mi ha detto di presentare i nomi. Ma questa non è politica".