FOTO VN – Castrovilli ‘in divisa’ ad un evento della Polizia

Questa mattina, la Polizia di Stato ha organizzato un evento per sensibilizzare la popolazione contro la guida in stato di ebbrezza. Alla manifestazione in Piazza della Repubblica, era presente anche Gaetano Castrovilli come guest star. Il centrocampista, il cui recupero dall'infortunio procede spedito, ha posato con i membri delle forza armate con un cappellino della Polizia.