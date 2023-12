FOTO – Burdisso e due ospiti di lusso. Milito e Samuel visitano il Viola Park

Il Viola Park sta riscuotendo apprezzamenti da istituzioni, addetti ai lavori ed ex calciatori. E quella di oggi è stata una giornata buona anche per farlo visitare a due campioni del calibro di Diego Milito e Walter Samuel. I due ex calciatori sono infatti stati ospiti del DT della Fiorentina Nico Burdisso, che ha fatto da anfitrione e, con loro, si è concesso anche una partitella al calcio balilla. Gli scatti diffusi dalla stessa Fiorentina.