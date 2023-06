Flachi: “Venuti un giocatore che vorrei sempre. Cabral-Jovic? Vi dico”

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto durante il Pentsport per parlare di alcuni temi sul club viola. Questo il suo parere sugli attaccanti: "Cabral è un anno e mezzo che è qui e forse ci aspettavamo anche di più. Credo che più di quello step visto nella seconda parte di stagione non possa fare. Jovic è arrivato a fine estate e anche lui non ha brillato. Anche gli esterni non hanno fatto benissimo in questa stagione, tranne Gonzalez, che nel finale ha fatto la differenza. Se vai a prendere un nome importante lì davanti il peso dell'attacco aumenterebbe. Serve un giocatore che trasporti la squadra. Così la Fiorentina tornerebbe a giocarsi obiettivi importanti. Dipende tutto dai viola. A Jovic gli manca la voglia e la motivazione. Se trovi la forza di reagire sarebbe devastante. Dovrebbe tornare libero di mente ed essere lasciato anche “più libero” a livello schematico. Perché questi tipo di giocatori hanno bisogno di libertà".