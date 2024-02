Flachi: “Nico a sinistra lo perdiamo. Nzola non deve mollare e dare tutto”

Il derby non sarà facile, ma è importantissimo. Ha tutti i mezzi per vincere. La sconfitta di Bologna ha portato malessere, ma deve essere brava a reagire. Sappiamo la forza della Fiorentina, mi auguro che sia una gara di orgoglio e di carattere. Belotti a Bologna non è stato cercato molto. Lui è un giocatore d'area, ti d delle alternatve, come esaltare Beltran. Per non essere prevedibili, ma poi rimane fuori un centrocampista, come Bonaventura. Non sono al 100%, e alcuni è meglio che rifiatino. Nico lo perdiamo sulla sinistra, è costretto a essere lineare e prevedibile. A Bologna facciamo fatica a chiudere per via centrale. Dobbiamo trovare una soluzione sugli esterni.