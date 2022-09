Flachi: “Nessuno esce dagli schemi, non c’è personalità. Ma la critica è una”

"L'unica cosa che posso criticare alla Fiorentina è il fatto che si fa rimontare. Non si può essere sempre al 100%, quindi quando si riesce ad andare in vantaggio serve avere la forza di non perdere partite come quella di Bologna. Il tifoso che ha visto fino a poco tempo fa grandi cose è normale che si senta spiazzato. Personalità? In questo momento non la vedo, nessuno esce dagli schemi, nessuno dà qualcosa in più. Mi piacerebbe che ci venisse mostrato questo, ma la Fiorentina sembra schematizzata, fin troppo, e quindi gli avversari riescono a leggerla