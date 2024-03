Flachi: “A Italiano sta mancando solo una cosa. Servono anche nuovi stimoli”

"Italiano ha fatto benissimo alla Fiorentina, ancora gli manca la ciliegina sulla torta, un trofeo. Ma in questa stagione è ancora in corsa per vincere. Lui e Pioli a fine corsa? Come i giocatori anche gli allenatore credo che dopo un po' debbano trovare altre sensazioni e stimoli. La Fiorentina può fare il salto in avanti, ma dipende da loro. Dopo Vlahovic non ha avuto una grande punta. Il resto della squadra è buono. Poi dipenderà tanto anche dalle altre squadre, se c'è la possibilità di inserirsi in alto"