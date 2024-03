Fiorentina-Viktoria Plzen: date, orari. Tutte le info per i tifosi

Sorteggio fortunato per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che adesso ha un'occasione più che ghiotta per raggiungere la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo. La viola, infatti, ha pescato il Viktoria Plzen (CONOSCIAMOLI MEGLIO), squadra ceca che ha eliminato soltanto ai rigori il Servette senza riuscire a trovare la rete nel doppio confronto. Nella stessa parte del tabellone e quindi in ottica semifinale abbiamo la sfida tra Club Brugge e Paok. Di seguito tutte le info necessarie. Conference League (LEGGI IL SORTEGGIO COMPLETO