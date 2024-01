Il freddo, la pioggia ma il Franchi prova comunque ad accompagnare la Fiorentina in campionato.

Il freddo, la pioggia ma il Franchi prova comunque ad accompagnare la Fiorentina in campionato. Contro l'Udinese sono 23.686 i tifosi viola presenti alla stadio. Rispetto al solito, i dati sono abbastanza in calo, ma il sostegno di Firenze non sembra mancare mai.