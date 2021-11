Fiorentina-Sampdoria: i prezzi e le info utili per l’acquisto dei biglietti

La gara si giocherà al Franchi martedì 30 novembre alle ore 18:30. Già partita la vendita libera

ACF ha fornito in giornata le info utili all'acquisto dei biglietti per assistere a Fiorentina-Sampdoria, gara in programma al Franchi per martedì 30 novembre alle ore 18:30. La vendita dei biglietti avverrà in un’unica fase di vendita libera a partire da oggi fino al fischio d'inizio della partita.