Fiorentina, premiato l’MVP di gennaio: è il numero 1 Terracciano

E' Terracciano il giocatore del mese di gennaio della Fiorentina: la sua crescita in questa stagione è a dir poco incredibile

Pietro Terracciano ha svolto una stagione di grandissimo livello fino a questo momento, dimostrando di poter crescere in maniera assoluta anche non avendo più una giovane età. Per la Fiorentina è lui il miglior giocatore del mese di gennaio della rosa, con il premio che gli è stato consegnato nella giornata di ieri, con tanto di dedica nei post social.