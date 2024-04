Fiorentina, occhio al giallo! Un big diffidato. Due per il Genoa

Durante Fiorentina-Genoa i viola dovranno stare attenti anche alla questione cartellini gialli. Infatti, Vincenzo Italiano, potrebbe tenere di conto anche questo fattore in vista delle prossime partite. Le gare da giocare nei prossimi giorni dai viola sono molteplici e probabilmente saranno in diversi a rifiatare domani per la sfida del Franchi. In casa Fiorentina è a rischio squalifica Nikola Milenkovic, il difensore serbo è considerato l'intoccabile dal tecnico viola, ma questa volta potrebbe fare un'eccezione e tenerlo a riposo in vista del ritorno di Conference in programma giovedì e soprattutto per non rischiare di non averlo per la prossima gara di campionato contro la Salernitana all'Arechi. Due, invece, i giocatori diffidati in casa Genoa: l'ex obiettivo viola Gudmundsson e il centrocampista Strootman.