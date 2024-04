Fiorentina, niente vie di mezzo: ci sta che a maggio sia Europa League o nulla

La lotta per la Conference League è e sarà davvero serrata negli ultimi due mesi di campionato: dal Monza undicesimo alla Lazio settima ci sono appena 4 punti, e in mezzo troviamo Fiorentina, Torino e Napoli tutte in fila in ordine crescente verso l'alto in classifica. 42, 43, 44, 45, 46. Impossibile, quindi, disperarsi oltre misura dopo la sconfitta interna col Milan, ma il cambio di marcia della Lazio con Tudor e lo stato di forma del Torino di Juric saranno ostacoli non da poco sulla via della terza qualificazione di fila ai playoff di Conference League.