Fiorentina-Milan, Franchi tutto esaurito: “Grazie di cuore Firenze!”

Per Fiorentina-Milan lo stadio Franchi di Firenze sarà tutto esaurito. Il club viola, sui social, ha voluto ringraziare così i propri tifosi: "La passione dei nostri tifosi ha fatto la differenza! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario sold out. Il Franchi sarà un tripudio di emozioni! Forza Viola!". Non sarà una partita come tutte le altre, visto che lo stadio ricorderà lo scomparso Joe Barone.