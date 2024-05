Fiorentina, i convocati contro il Monza: torna Bonaventura, ne mancano altri due

La lista dei convocarti da parte di Italiano per la gara contro il Monza

È appena uscita la lista dei convocati da parte di Vincenzo Italiano per la sfida casalinga contro il Monza. Dopo la trasferta di Bruges, riposo per Belotti ed Ikone. Rientra Bonaventura dopo i problemi patiti nelle scorse settimane, ok anche il giovane terzo portiere Martinelli. Qui sotto la lista completa.