Fiorentina, i convocati anti Torino: due rientri, out Gollini e un acciaccato

Arriva la lista dei convocati della Fiorentina in vista del match contro il Torino di domani. Buone notizie per quanto riguarda Saponara e Mandragora, che tornano nella lista. Resta fuori invece Gaetano Castrovilli che si è fermato durante l'allenamento dell'antivigilia. Ancora ai box anche Quarta e Sottil. Non figura in lista neppure Gollini, atteso dal Napoli. C'è quindi Martinelli. Dodò è squalificato.