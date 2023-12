Fiorentina Femminile, che vittoria sull’Inter: presenti anche due dirigenti viola

Una vittoria spettacolare della Fiorentina Femminile questa sera al Viola Park, che super l'Inter in rimonta per 4-2. Una super Boquete trascina la squadra di De La Fuente al terzo posto con una tripletta, portando le viola a sole due distanze dalla Juventus in classifica. Sugli spalti, presenti anche due dirigenti della Fiorentina: Nicolas Burdisso e Joe Barone, quest'ultimo sceso in campo nel finale di partita per complimentarsi con le ragazze.