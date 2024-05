Fingersi tifosi della Fiorentina per vedere la finale: varie truffe dalla Grecia

"Ciao, sono Stephen. Sono un grande tifoso della Fiorentina, ma vivo in Grecia. Vorrei acquistare il biglietto per la finale per vederla con la mia famiglia, ma non ho la tessere InViola. Mi potresti aiutare?". Questo è uno dei tanti messaggi che alcuni tifosi viola stanno ricevendo da alcuni giorni. Ovviamente si tratta di una truffa da parte di alcuni sostenitori dell'Olympiakos che vogliono assistere alla finale. (L'ARTICOLO CONTINUA SOTTO)