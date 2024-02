Ferrara: “Vincere per ritrovare serenità. Sarri e Italiano meno ‘talebani'”

Mercato - "È ovvio che la società non ha voluto spendere a gennaio. Questo è un messaggio anche ai giocatori, dice loro che "va bene così". Questa squadra qui però a dicembre andava in altro modo, son due mesi che fatica tantissimo. Il Dg della Fiorentina non andrà mai via dalla Fiorentina finché ci sarà questa società, un proprietario che difende i propri dirigenti fa il suo mestiere. Poi tra di loro si chiudono in una stanza e ti fai spiegare, non solo i risultati ma anche certe operazioni".