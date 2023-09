Ferrara: “Sorpreso dalle parole di Italiano. Manca uno come Amrabat”

"Mi auguro che la partita di ieri quella che fa capire i difetti di questa squadra. L'autocritica di Italiano è doverosa, per i tifosi e non solo. Italiano credo che abbia l'umiltà di rivedere qualcosa, manca un piano b in questa squadra. A Milano non dovevi vincere o pareggiare, ma almeno dare un segnale di ripresa. Milano mi auguro che sia una lezione, e che rimetta tutti con i piedi per terra, visto che a Genova, e ad inizio stagione succedono cose particolari. Se la Fiorentina va al massimo bene, altrimenti vengono fuori dei problemi, con un centrocampo leggerino. Se non mettiamo intensità si diventa fragili. Mi sorprendo delle parole di Italiano, pensava di fermare il centrocampo dell'Inter con l'entusiasmo?. Ma penso che sappia fare autocritica