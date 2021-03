Eranio: “Spero che Ribery domani non sia in serata”

L’ex calciatore del Milan Stefano Eranio ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Il Milan è uscito immeritatamente dall’Europa League, il calcio è fatto da episodi. Ibrahimovic è troppo importante per i rossoneri, così come lo è Ribery per la Fiorentina. Da milanista spero che Franck non trovi la serata giusta domani, Fiorentina e Milan mancano da troppo tempo a livello europeo. Mi auguro che i viola riescano a fare meglio di quello che stanno facendo