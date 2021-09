Donadel: “Nessuno ha ancora visto il vero Pulgar. Vlahovic? Qualità incredibili”

L'ex giocatore e allenatore viola parla del centrocampo della Fiorentina e del centravanti serbo, uomo copertina della squadra di Italiano

Giovanni Zecchi

Marco Donadel, ex giocatore viola ed ex allenatore della Fiorentina U16, ha parlato da Coverciano durante l'evento a favore della fondazione Cure2Children: "Sono abituato a pensare più al presente che al futuro. Allenare mi dà sensazioni bellissime e credo che proseguirò verso quella direzione. Ho finito ora il corso Uefa Pro, mi sono preso un anno per girare l'Europa e avere una visione totale del calcio. In Italia spesso siamo ovattati dalle polemiche, sono curioso di vedere cosa c'è a giro, senza dimenticarsi di seguire categorie come Primavera, Lega Pro e Serie B. Ho molta serenità e tanta voglia di imparare".

Sul centrocampo della Fiorentina: "Il bello è che sono tanti. Hanno tutti caratteristiche diverse, può essere un vantaggio in certi momenti perché puoi cambiare la partita con una sostituzione ma a volte anche uno svantaggio perché non hai la coppia quando la squadra va bene ma il ritmo cala. Tutti possono migliorare, l'unico che è al top della condizione, anche per maturità, è Bonaventura. Speriamo che continui così, è un giocatore affermato che nel corso degli anni ha fatto vedere il suo potenziale. Tra gli altri, Castrovilli può fare la differenza mentre il vero Pulgar ancora nessuno l'ha visto, è un giocatore veramente importante per il tipo di gioco della Fiorentina".

Su Vlahovic: "La crescita è stata semplicemente dovuta alla fiducia e alla continuità, è una cosa che ho vissuto anche su me stesso quando avevo la sua età. Da un mese all'altro ti trovi in campo un giocatore diverso perché è diverso il suo atteggiamento, il suo modo di pensare e la sua sicurezza. E' diverso tutto. L'anno scorso Vlahovic ha avuto il grandissimo merito di caricarsi la squadra sulle spalle, ha fatto vedere una caratteristiche che in pochi hanno a 20 anni, la responsabilità. In Italia ci sono pochi 2000/2001 che giocano con continuità, in Europa è una cosa normale. Ha qualità incredibili e un futuro splendido ma la sua caratteristica principale è la personalità, cosa che lo porterà sempre a migliorare. Per questo dico che non so quali siano i margini, può diventare un top player".