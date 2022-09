Domani la conferenza di Italiano in vista di Atalanta-Fiorentina: info e orario

Vincenzo Italiano torna a rispondere alle domande dei giornalisti, in vista di Atalanta-Fiorentina. Lo farà domani, venerdì 30 settembre, dalle ore 15:00, all'interno della Sala Stampa “Manuela Righini”. Il tecnico viola interverrà dalla pancia dello Stadio "Artemio Franchi", a due giorni dalla sfida di Bergamo, in programma domenica 2 ottobre. La conferenza - informa la società gigliata - sarà trasmessa in diretta sul sito www.acffiorentina.com e attraverso i canali social ufficiali del Club.