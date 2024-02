Diamanti: “Alla Fiorentina manca un Gilardino. Nico forte ma il mio sinistro…”

"No. Lui è un altro tipo di giocatore, ha tanta qualità, è molto forte. Ma il sinitro lasciamolo fare. Sono curioso di andare al Viola Park, ho già chiamato Pradè per dirglielo. Anche per tornare a vedere alcuni addetti ai lavori con cui sono rimasto in bei rapporti. Poi me ne hanno parlato bene, e magari scroccare un pranzo. Nel calcio di oggi c'è troppo VAR. Vidi Sassuolo-Fiorentina e si giocò pochissimo, dopo 10 minuti del secondo tempo la tolsi. Sono arrivato a Firenze nel 2015 e si fece 10 vittorie di fila, e sistemai lo spogliatoio. Si fecero vittorie importanti come in Coppa Italia, tornammo a Firenze e mi ribaltarono la Smart ai cancelli."