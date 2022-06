Di Carmine: “Difficile sostituire Vlahovic, ma Jovic troverà Italiano…”

Samuel Di Carmine, attaccante fiorentino della Cremonese cresciuto in viola, ha preso la parola ai microfoni di Radio Bruno: "L'annata con la Cremonese è stata bellissima, arrivare in Serie A è sempre bellissimo per un giocatore. La prima di campionato? Per un fiorentino giocare contro la Fiorentina è sempre speciale, non vedo l'ora sia il 14 agosto. Verranno amici e famiglia a vedermi. La rete contro l'Elfsborg? Il primo gol non si dimentica mai, così come la corsa sotto la Fiesole".