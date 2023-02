De Santis: “Riconosciamo a Italiano i meriti di ieri e le colpe di oggi”

"Le zero vittorie contro le prime 11 in classifica non sono un caso, i numeri molte volte sono in grado di spiegare bene. La Fiorentina ha trovato una quadratura difensiva l'anno scorso, l'ha mantenuta all'inizio della stagione ma l'ha smarrita. Qui chiamo in causa non solo portiere e difensori, ma anche l'intera fase difensiva. Italiano? Giusto riconoscergli i meriti dell'anno scorso e le colpe di questo. La sensazione è quella di un'involuzione, al netto del venir meno di alcuni uomini-chiave".