De Magistris indica la strada: “Avanti con Italiano. Sorpreso dal Başakşehir”

"Sconfitta viola in Turchia? Mi aspettavo che il Basaksehir fosse di un livello tecnico minore e che la tifoseria fosse più calda. Tutto ciò non fa che diminuire le attenuanti. Sono rimasto annichilito dalla faccia di Jovic quando ha calciato in tribuna. Ikone? Non posso credere sia così scarso, a Lille il giocatore era totalmente diverso. Il rosso poi è stato inaccettabile, sarebbe da mettere fuori rosa. Mercato? Io mi sono sempre detto deluso dalla campagna acquisti, al di la dell'arrivo di Barak che reputo un grande giocatore. In difesa poi la cessione di Nastasic, che non è un fenomeno, non l'ho capita. Ora senza Quarta e Milenkovic siamo costretti a mettere Mandragora in un ruolo non suo. Italiano? Un conto è allenare una squadra arrivata a lottare per la salvezza un conto è guidare una squadra reduce dalla conquista di un posto in Europa. Poi inizio a pensare che non ci sia grande connessione tra il tecnico e la società. Ikone l'ha voluto Italiano oppure no? Sono queste le cose che non capsico. La squadra secondo me rispetto allo scorso anno si è indebolita e paga il peso delle aspettative di dover fare meglio della scorsa stagione. Gollini? A me come portiere non sembra male, ieri le colpe non sono solo sue ma anche e soprattutto della squadra. Scouting? Non capisco perché la Fiorentina non riesca ad acquistare giocatori a poco che poi si rivelano ottimi profili come fanno Udinese, Napoli e Atalanta. Cambio di guida tecnica? Non sarebbe assolutamente la scelta migliore, io continuerei con Italiano".