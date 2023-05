De Laurentiis sogna Luis Enrique, ma l’ingaggio spaventa. Italiano piano b

Il Mattino parla della situazione allenatore in casa Napoli. Dopo l'addio con Spalletti, Aurelio De Laurentiis cerca un nuovo tecnico. I nomi sono molteplici. Ma secondo il quotidiano Luis Enrique sarebbe il preferito di ADL. Ma le richieste dello spagnolo, di 8 milioni di ingaggio sono un bell'ostacolo. In caso di mancato accordo Italiano sarebbe una delle alternative. Il patron del Napoli però non vuole fare sgarbi a Commisso. Con la Fiorentina concentrata sulla finale di Praga. Le notizie di mercato sono tutte rimandate in casa viola