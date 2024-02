Dal Viola Park: migliorano Arthur e Nico Gonzalez. Biraghi non si è allenato

Le ultime novità direttamente dal Viola Park da parte degli inviati di Radio Bruno. La prima squadra è tornata ad allenarsi dopo i due giorni di riposo. Nico Gonzalez e Arthur continuano ad allenarsi in gruppo, così come Bonaventura. Le condizioni fisiche dei tre stanno migliorando giorno dopo giorno. Biraghi oggi non si è allenato, per via del problema al polpaccio che lo ha fatto uscire prima dalla gara del Castellani. Nei prossimi giorni il capitano viola sarà rivalutato, non ci sono certezze per una sua convocazione per la gara di lunedì contro la Lazio.